Загарбники запустили по області дві ракети орієнтовно о 6:09 24 червня. Тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 6:01.

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Що відомо про атаку по Одещині

Два "Калібри" під час світанкової атаки (24 червня – 24 Канал) були спрямовані з акваторії Чорного моря по Одещині,

– заявили в Одеській міській раді.

Вони також уточнили, що за результатами повітряного бою:

одну ракету наші сили знищили;

інша – обстріляна впала на відкриту територію.

Відомо, що вибухова хвиля пошкодила складську будівлю. Люди не поранились та не загинули.

Росія двічі атакувала Південь України

У Одеській міській раді розповіли, що Кремль у ніч проти 24 червня двічі атакував південні регіони України. Вночі випустив ракети типу Х-101/555 стратегічної авіації з Каспію. Як наслідок:

над Херсонщиною та Вінниччиною наша ППО знищила по одній ракеті, над Миколаївщиною – 2, над Кіровоградщиною – 3;

уламки збитої ракети у Вінницькому районі впали на нежитлову будівлю. Там спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали;

в Кропивницькому – уламки збитих ракет пошкодили декілька будинків, та обійшлось без людських втрат.

Росія масовано атакувала Україну