Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Подробиці щодо збитих ракет з'являться згодом, повідомляє 24 Канал.

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Скільки ракет запустив ворог

Ігнат анонсував, що ППО уночі відпрацювало досить успішно, проте детальна інформація з'явиться згодом. Разом з тим, речник наголосив, що територію України атакували з 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Традиційно, ворог запускав ракети з району Каспійського моря.

Цього разу була потужна нічна атака. Ворог випустив 40 крилатих ракет,

– заявив Ігнат.

Також під час нічної атаки залучили бомбардувальники Ту-22м3 – вони атакували Україну з трьох напрямків. Ігнат повідомив, що вони здійснювали пуски ракет з Півночі, Сходу та Півдня. З цих бомбардувальників росіяни випустили 9 ракет Х-22.