Захватчики запустили по области две ракеты ориентировочно в 6:09 24 июня. Тревогу в регионе объявили ориентировочно в 6:01.

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Что известно об атаке по Одесской области

Два "Калибра" во время рассветной атаки (24 июня – 24 Канал) были направлены из акватории Черного моря по Одесщине,

– заявили в Одесском городском совете.

Они также уточнили, что по результатам воздушного боя:

одну ракету наши силы уничтожили;

другая – обстрелянная упала на открытую территорию.

Известно, что взрывная волна повредила складское здание. Люди не ранились и не погибли.

Россия дважды атаковала Юг Украины

В Одесском городском совете рассказали, что Кремль в ночь на 24 июня дважды атаковал южные регионы Украины. Ночью выпустил ракеты типа Х-101/555 стратегической авиации из Каспия. Как следствие:

над Херсонщиной и Винницкой областью наша ПВО уничтожила по одной ракете, над Николаевщиной – 2, над Кировоградщиной – 3;

обломки сбитой ракеты в Винницком районе упали на нежилое здание. Там вспыхнул пожар, его ликвидировали. Люди не пострадали;

в Кропивницком – обломки сбитых ракет повредили несколько домов, но обошлось без человеческих потерь.

Россия массированно атаковала Украину