Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Під ранок 24 червня ворог вирішив вдруге за добу атакували нашу державу. Цього разу загарбники запустили "Калібри", через що на Півдні вже лунали вибухи.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Почнімо з того, що повітряну тривогу для мешканців Одеської області оголосили о 06:01. Мешканців закликали не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях, адже росіяни запустили "Калібри".

Уже о 06:10 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Одесі чули звуки вибухів.

Уже за лічені хвилини моніторингові канали писали, що небезпека для одеситів минулася. Хай там як, ми закликаємо ні в якому разі не ігнорувати повітряні тривоги. Пам'ятайте, що ворог вкрай цинічний і підступний. І попри те, що наші сили ППО – титани, небезпека зберігається.

Зокрема та, яка пов'язана з падінням уламків. Власне, вони цієї ночі забрали кілька життів у Києві та стали причиною постраждалих у багатоповерхівці.

Уламки впали на багатоповерхівку у Києві

Глава КМВА Сергій Попко станом на 06:00 поділився актуальними даними щодо нічної атаки по столиці. За його словами, падіння уламків на 24-поверховий будинок сталося у Солом'янському районі. Через це зафіксували займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Як зазначив він, на жаль, виявили тіла двох загиблих. Сергій Попко також повідомив, що внаслідок цього постраждало восьмеро людей. Двох з них госпіталізували, а решті допомогу надали на місці.

За словами начальника КМВА пошкоджень зазнали також близько 40 автомобілів. Вони були припарковані на стоянці поблизу багатоповерхівки.