Захватчики атаковали складское помещение торгового центра, а также бизнес-центр. Фото и видео последствий удара по Одессе – смотрите далее в материале 24 Канала.
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Ужасные последствия ночной атаки Одессы
В результате удара возникло разрушение на площади около 1000 квадратных метров и возгорание складского помещения торгового центра. По предварительной информации, есть 3 погибших и 7 пострадавших.
Кроме того, произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке. Пожар авто ликвидирован. В результате этого 6 человек пострадали.
Последствия удара по Одессе / фото ГСЧС Украины
Таким образом, в общей сложности известно о 3 погибших и 13 раненых.
Отметим, что враг выпустил из Черного моря в сторону Одессы 4 крылатых ракеты "Калибр".
Ракетный обстрел Одессы / фото прокуратуры
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Что известно о ночной атаке Украины 14 июня
- Из акватории Черного моря противник выпустил 4 крылатых ракеты "Калибр" в направлении Одесщины.
- Кроме того, оккупанты атаковали юго-восточное направление с побережья Азовского моря с помощью 10 "Шахедов".
- Российские террористы устроили атаку на Донецкую область, выпустив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22. Эти ракеты были запущены из Ростовской области с помощью 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
- Оккупанты совершили атаку на город с помощью 4 ракет "Калибр". Эта атака привела к повреждениям бизнес-центра, учебного заведения, жилищного комплекса, заведений питания и магазинов.
- Ракета, попавшая в складское помещение одного из торговых центров, повлекла за собой разрушение на площади 1000 квадратных метров и возникновение пожара на площади 400 квадратных метров. В результате погибли 3 сотрудника состава, а 7 получили ранения.
- Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью враг атаковал Днепропетровщину БПЛА. Но наши защитники сбили все 3 "Шахеда" в небе над регионом.
- Кроме этого, захватчики ударили в 5:00 по Краматорску и Константиновке. Так, в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены 20 частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55. Предварительно, в результате этого 3 человека погибли, еще 3 – получили ранения.