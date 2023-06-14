Захватчики атаковали складское помещение торгового центра, а также бизнес-центр. Фото и видео последствий удара по Одессе – смотрите далее в материале 24 Канала.

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Ужасные последствия ночной атаки Одессы

В результате удара возникло разрушение на площади около 1000 квадратных метров и возгорание складского помещения торгового центра. По предварительной информации, есть 3 погибших и 7 пострадавших.

Кроме того, произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке. Пожар авто ликвидирован. В результате этого 6 человек пострадали.

Последствия удара по Одессе / фото ГСЧС Украины

Таким образом, в общей сложности известно о 3 погибших и 13 раненых.

Отметим, что враг выпустил из Черного моря в сторону Одессы 4 крылатых ракеты "Калибр".

Ракетный обстрел Одессы / фото прокуратуры

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