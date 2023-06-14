Загарбники атакували складське приміщення торговельного центру, а також бізнесцентр. Фото та відео наслідків удару по Одесі – дивіться далі у матеріалі 24 Каналу.

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Жахливі наслідки нічної атаки Одеси

Унаслідок удару виникло руйнування на площі близько 1000 квадратних метрів та займання складського приміщення торговельного центру. За попередньою інформацією, є 3 загиблих та 7 постраждалих.

Окрім цього, відбулось руйнування будівлі бізнес-центру та загоряння автомобіля на парковці. Пожежу авто ліквідовано. Внаслідок цього 6 осіб постраждало.

Наслідки удару по Одесі / фото ДСНС України

Таким чином, загалом відомо про 3 загиблих осіб та 13 поранених.

Зауважимо, що ворог випустив з Чорного моря в бік Одеси 4 крилаті ракети "Калібр".

Ракетний обстріл Одеси / фото прокуратури

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