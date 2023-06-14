Загарбники атакували складське приміщення торговельного центру, а також бізнесцентр. Фото та відео наслідків удару по Одесі – дивіться далі у матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія цинічно обстріляла ракетами Одесу: все, що відомо про нічний смертельний удар
Жахливі наслідки нічної атаки Одеси
Унаслідок удару виникло руйнування на площі близько 1000 квадратних метрів та займання складського приміщення торговельного центру. За попередньою інформацією, є 3 загиблих та 7 постраждалих.
Окрім цього, відбулось руйнування будівлі бізнес-центру та загоряння автомобіля на парковці. Пожежу авто ліквідовано. Внаслідок цього 6 осіб постраждало.
Наслідки удару по Одесі / фото ДСНС України
Таким чином, загалом відомо про 3 загиблих осіб та 13 поранених.
Зауважимо, що ворог випустив з Чорного моря в бік Одеси 4 крилаті ракети "Калібр".
Ракетний обстріл Одеси / фото прокуратури
Що відбувається в Одесі на місцях прильотів: дивіться відео
Що відомо про нічну атаку України 14 червня
- З акваторії Чорного моря противник випустив 4 крилаті ракети "Калібр" у напрямку Одещини.
- Крім того, окупанти атакували південно-східний напрямок з узбережжя Азовського моря за допомогою 10 "Шахедів".
- Російські терористи влаштували атаку на Донеччину, випустивши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22. Ці ракети були запущені з Ростовської області за допомогою 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
- Окупанти здійснили атаку на місто за допомогою 4 ракет "Калібр". Ця атака призвела до пошкоджень бізнесцентру, навчального закладу, житлового комплексу, закладів харчування та магазинів.
- Ракета, яка потрапила у складське приміщення одного з торговельних центрів, спричинила руйнування на площі 1000 квадратних метрів та виникнення пожежі на площі 400 квадратних метрів. Унаслідок цього загинули 3 співробітники складу, а 7 отримали поранення.
- Як розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі ворог атакував Дніпропетровщину БпЛА. Але наші захисники збили всі 3 "Шахеди" у небі над регіоном.
- Окрім цього, загарбники вдарили о 5:00 по Краматорську та Костянтинівці. Так, у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено 20 приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані та пошкоджені 55. Попередньо, внаслідок цього 3 людини загинули, ще 3 – отримали поранення.