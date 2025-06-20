Обстрел был массовым. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, атака началась в 1 час ночи и продолжалась 26 минут.

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Пожар охватил многоэтажку

Враг запустил по городу не менее 10 дронов "Герань". К сожалению, не обошлось без последствий. Начался пожар в 23-этажном доме. Огонь распространился с 18 по 20 этажи. Людей удалось спасти, но есть раненые.

В общем эвакуировали более 600 человек. Это современный жилой комплекс, где было много жителей. Кроме этого, есть разрушения 5 домов из исторической части города. Некоторые из них восстановить не удастся,

– добавил Сергей Братчук.

Во время тушения пожара пострадали спасатели. Перекрытие упало, поэтому они получили травмы и сейчас находятся в больницах. У них ранения средней тяжести.

Очевидно, что тактика врага не меняется. Он выбирает определенный город и атакует его. В Одессе целились по гражданской инфраструктуре и жилых домах. Оккупанты поспешили оправдать свой поступок и отчитались об ударе по якобы "военному учреждению".

Когда выяснилось, что погиб человек, то пропагандисты изменили методичку. Они написали, что это якобы последствия работы украинской ПВО, что является абсолютной ложью,

– подчеркнул Братчук.

К сожалению, повреждения в городе действительно серьезные. Работает оперативный штаб, людям оказывают помощь.

Россияне атаковали "роем" дронов, они заходили над Черным морем, пытаясь использовать водную поверхность для того, чтобы идти на минимальных высотах. Это делается для того, чтобы усложнить работу ПВО. Кроме этого, враг утром пытался атаковать Одесскую область крылатой ракетой. Последствия уточняются.

Заметим, Россия 20 июня ударила по инклюзивному центру в Одессе. Там работали с детьми, которые имеют особенности психофизического развития. Также повреждено здание детсада.