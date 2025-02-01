В Норвегии подтвердили, что ее дипломаты оказались под российским обстрелом в Одессе

В Норвежском МИД подтвердили, что 31 января их дипломаты попали под российский обстрел. Они находились в одном из зданий Одессы.

Все работники посольства живы и невредимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTB.

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В каком состоянии норвежские дипломаты после российского обстрела

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило слова президента Владимира Зеленского о том, что норвежские дипломаты оказались под обстрелом в Одессе вечером 31 января.

МИД заверило, что сотрудники посольства Норвегии остались невредимыми после ракетного удара по зданию Одессы, в котором они находились.

Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января – 24 Канал) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности,

– говорится в комментарии ведомства.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в эпицентре удара в Одессе были дипломатические представители Норвегии. Также он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства удара России.