В сети показали кадры первых минут после циничной ночной атаки на Одесскую область

Россияне в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область дронами. Известно, что в результате атаки на Одесский район погиб один человек, а еще девять – пострадали.

Серьезным разрушениям подвергся ряд жилых домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и Общественное Одесса.

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В сети показали последствия атаки по Одесской области

В Одесской ОГА сообщили, что жертвой российской атаки оказался 46-летний мужчина. Он во время попадания был за рулем автомобиля.

У восьми человек есть ранения, а у 91-летней женщины – острая реакция на стресс. Шесть человек госпитализированы в больницу, а другим помогли на месте.

Один из дронов попал в частный дом в Одессе. СМИ показали, как горожане убирают свои частные территории.

Одна из одесситок рассказала, что БпЛА попал прямо в помещение ее соседки. Женщина получила ранения – она во время атаки спала, как вдруг на нее посыпалось стекло.

Первые минут после атаки по дому в Одессе: смотрите видео

Сейчас в доме нет никаких условий для проживания.

Последствия атаки России по жилому дому: смотрите видео

Всего в результате российского обстрела пострадало не менее 15 частных домов, а также старейшая школа в городе.

Последствия атаки на Одессу: смотрите видео