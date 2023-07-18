Так, атака Одессы и Николаева является доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия. В то же время в ОП поблагодарили Воздушные силы за эффективную работу.

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Реакция Офиса Президента на ночные обстрелы Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и "Шахедов" – это еще одно доказательство того, что страна-террористка хочет поставить под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного. экспорта.

Благодарю Воздушные силы за эффективную работу. Мир должен понимать, что цель России – это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад,

– подчеркнул Ермак.

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