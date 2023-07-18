Так, атака Одеси та Миколаєва є доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства. Водночас в ОП подякували Повітряним силам за ефективну роботу.
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Реакція Офісу Президента на нічний обстріл України
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "Шахедів" – це ще один доказ того, що країна-терористка хоче поставити під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.
Дякую Повітряним силам за ефективну роботу. Світ має розуміти, що мета Росії - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід,
– наголосив Єрмак.
Атака України 18 липня: все, що відомо
- Вночі 18 липня з акваторії Чорного моря по Одесі було випущено 6 "Калібрів". Однак усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
- Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків. У власному будинку поранення отримав літній чоловік – його госпіталізували.
- Окрім цього, на підльоті з моря на Одещині було знищено 21 "Шахед". Ще 4 – збили в небі над Миколаївщиною.
- У Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості. Пожежу оперативно приборкали. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- До речі, як виглядають наслідки нічного обстрілу Одеси – дивіться тут.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу "Shahed". Пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", "Шахеди" – з району полігону Чауда (Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.
- Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.