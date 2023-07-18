Так, атака Одеси та Миколаєва є доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства. Водночас в ОП подякували Повітряним силам за ефективну роботу.

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Реакція Офісу Президента на нічний обстріл України

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та "Шахедів" – це ще один доказ того, що країна-терористка хоче поставити під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.

Дякую Повітряним силам за ефективну роботу. Світ має розуміти, що мета Росії - це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід,

– наголосив Єрмак.

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