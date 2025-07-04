"Какая ирония": в Одессе во время обстрела пострадало здание консульства Китая

В четверг, 3 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Одессе. В результате вражеского обстрела в городе было повреждено здание Генерального консульства Китая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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В Одессе под удар попало консульство Китая

Здание Генерального консульства Китая получило незначительные повреждения в результате российских ударов по Одессе.

Какая ирония. После массированной российской воздушной атаки на Украину этой ночью в Киеве был обнаружен компонент российско-иранского ударного дрона "Шахед-136" / "Герань-2", изготовленный в Китае и поставленный совсем недавно,

– написал Андрей Сибига.

По словам министра, такое "совпадение" стало лучшей метафорой того, как Путин продолжает эскалацию войны и террора, втягивая в это других – в частности северокорейских военных, иранское вооружение и некоторых китайских производителей.

Компонент "Шахеда" был изготовлен в Китае / Фото: Андрей Сибига

Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связана. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует усилению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе,

– говорится в заявлении главы МИД.

Сибига призвал Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в Москве и его военный бюджет, так и на всех, "кто во всем мире поддерживает военные усилия России и позволяет Путину и в дальнейшем убивать людей в Украине".

Напомним, в ночь на 4 июля российские войска снова нанесли ракетно-дроновой удар по Украине. В целом враг применил 550 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 из них: 270 были сбиты огневыми средствами, а еще 208 – локально потеряны.