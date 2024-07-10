Путин подставил Орбана, – Кулеба прокомментировал ракетный удар по "Охматдету"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" Путин подставил Орбана. Последний недавно посещал Украину, Россию и Китай, чтобы "урегулировать ситуацию в Украине".

По мнению Кулебы, теперь премьер-министру Венгрии будет труднее продвигать нарратив о "готовности Путина к миру". Об этом он рассказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Смотрите также Китай в дальнейшем продвигает свой мирный план: для чего Си был Орбан

Пока Орбан говорит о мире, Путин бьет по Украине

Кулеба отметил, что пока Орбан говорит о мире, Путин продолжает атаковать украинские города.

Путин подставил Орбана этим ракетным ударом. Потому что пока Орбан прилетел в Киев (что не было согласовано с Украиной), потом полетел в Москву, потом в Китай, и называл это миссиями 1, 2, 3, говорил о прекращении огня, Путин наносит удар по детской больнице... Он ставит в затруднительное положение Орбана, потому что на таком фоне продвигать дальше нарратив, что Путин готов к урегулированию, становится чрезвычайно сложно,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Министр также напомнил, что позиция Украины относительно поездок Орбана четкая, и он об этом знает.

"Наша позиция очень четкая и она была доведена до премьер-министра Орбана в Киеве", – отметил он.

Глава МИД объяснил, что она состоит из двух элементов: никаких договоренностей об Украине без Украины и Формула мира как единственная и безальтернативная основа для переговоров.

Все остальное мы готовы обсуждать. Но эти два базовых принципа являются неприкосновенными,

– отметил Кулеба.