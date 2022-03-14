Обстрел оккупантами многоэтажки на Оболони: прокуратура начала расследование

Оккупанты 14 марта цинично обстреляли дом на Оболони в Киеве. Прокуратура уже приступила к расследованию.

Россия нарушила законы и обычаи войны и совершила умышленное убийство. Досудебное расследование будет осуществляться Оболонским управлением полиции ГУ Нацполиции Киева.

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Что известно об обстреле многоэтажки в Киеве

Оккупанты обстреляли ракетами жилой квартал Киева примерно в 5:00 14 марта. Пророссийские боевики повредили многоэтажку на Оболони – разрушили несколько этажей.

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Сейчас проходят поисковые работы. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что известно об одном погибшем. В больницу доставили 3 человек, на месте помогли 9 людям, спасли 15 жителей дома, эвакуировали – 63.

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