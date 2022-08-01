россия не реагирует на требование вернуть тела убитых пленных в Еленовке

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что россия пока вообще не отвечает Украине по требованию возвращения тел погибших пленных в Еленовке.

Министр подчеркнула, что теракт россиян в Еленовке – страшная трагедия и очередное преступление россии против человечества.

К теме Не удар, а теракт, – в ОП назвали три доказательства, что взрыв в Еленовке был заранее спланирован.

Верещук убеждена, что за то, что совершили оккупанты в Еленовке, должно быть персональное наказание.

Требуем, чтобы россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление,

– подчеркнула она.

Вернет ли россия тела

Омбудсмены и уполномоченные направили заявление к россиянам с просьбой вернуть тела убитых в Еленовке.

Пока ответа от россии нет,

– сказала Верещук.

Она подчеркнула, что на преступление россии в Еленовке должно среагировать все сообщество и принять решения, которые остановят россию в ее терроризме, поскольку сейчас под угрозой вся цивилизация.

россия подготовила могилы для убитых в Еленовке заранее

Появилось еще одно доказательство того, что российские оккупанты готовили атаку на украинских пленных в Еленовке заранее. Они выкопали для этого могилы минимум за неделю до взрыва. Об этом свидетельствует ряд спутниковых снимков.

К теме – россияне планировали теракт в Еленовке еще 5 июня: смотрите видео