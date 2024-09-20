Удар по пансионату: до атаки Сумскую ОГА просили эвакуировать пациентов, но этого не сделали

Министерство социальной политики обращалось к Сумской ОГА с просьбой организовать релокацию пансионата для пожилых людей, куда накануне попала российская авиабомба. Однако там этого не сделали.

Сумская областная военная администрация заявила, что пациенты не хотят переезжать. Соответствующую информацию сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время "часа вопросов к правительству".

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Сумская ОГА не эвакуировала пациентов пансионата

Оксана Жолнович отметила, что есть порядок релокации всех заведений, в которых проживают люди. Согласно ему, обязательной эвакуации подлежат те заведения, которые расположены в 2 километрах от критической инфраструктуры, в 50 километрах от границы и 100 километрах от зоны боевых действий.

Как уверяет министр, она обращалась в Сумскую ОГА, чтобы там организовали эвакуацию из областного гериатрического пансионата, куда впоследствии попала российская бомба. По ее словам, для этого областной администрации даже предоставили перечень возможных мест для релокации.

Чиновница объяснила, что именно ОВА является распорядителем этого заведения и, мол, министерство не имеет полномочий, чтобы на них повлиять. В то же время ОВА заявила, что на эвакуацию не согласились сами пациенты пансионата, потому что якобы не хотят никуда перемещаться.

В ответ Жолнович выразила сомнение на такие утверждения со стороны администрации. Она также напомнила, что несколько дней назад вступила в силу норма, которая дает возможность составлять протоколы в случае, если учредители учреждений не принимают действий для эвакуации из опасных районов.

Поэтому министр попросила поддержать внесение изменений в закон о государственном надзоре и контроле, "потому что без этого невозможно будет привлекать кого-то к ответственности".

Напомним, что в результате вражеского удара к сожалению, погибла 70-летняя женщина. Как позже уточнили в ОВА, в результате удара КАБом в Сумах травмы получили 14 человек. Одна из пострадавших не была пациенткой заведения.