Дополнительными сведениями поделился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он подчеркнул, что в результате обстрела пострадали три человека.

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Один пострадавший в тяжелом состоянии

К сожалению, состояние одного из них сейчас крайне сложное. За его жизнь сражаются медики. Что касается двух других, то это тоже очередное проявление террора, оказываемого россией на территории Украины. А все потому, что пострадали два велосипедиста, которые прямо в тот вечер проезжали мимо предприятия, которое враг и обстрелял.

Обычные гражданские люди, не военные, для которых вечерняя поездка на велосипеде едва не превратилась в трагедию из-за оккупантов,

– подчеркнул Лукашук.

Он также добавил, что пожар, который вспыхнул в результате попадания, пожарным удалось ликвидировать.

Важно! Напомним, что риск ракетных атак все еще остается очень высоким. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь в укрытие. Находитесь там, пока не будет сообщения об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Отметим, что в ночь на 6 июля враг еще раз атаковал Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, оккупанты били по тем районам города, куда еще не "прилетало" раньше. Это еще раз доказывает, что нет более или менее безопасных мест. Оккупанты непредсказуемы, как и их атаки.

Враг активизировался ночью

Игорь Терехов отметил, что в атакующих врагом районах масштабные разрушения. Он и подчеркнул, что сама география обстрелов – непредсказуема. А его активность в последнее время наблюдается именно ночью, когда жители города пытаются немного отдохнуть.

В то же время он добавил, что врагам не удается деморализовать горожан. Они объединились и держатся, а действия самих россиян становятся причиной появления у харьковчан разве здоровой ярости. Глава городского совета подчеркнул, что жители Харькова верят в ВСУ, а также знают, что Украина непременно победит в борьбе за собственную свободу.

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