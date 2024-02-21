Российские войска в очередной раз нанесли удары по Покровскому району Донецкой области. По сообщению Министерства внутренних дел Украины, один из вражеских беспилотников попал в здание, где проживали спасатели.

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Есть ли пострадавшие в результате обстрела

МВД сообщило, что от вражеской атаки пострадали 4 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В министерстве также опубликовали кадры с последствиями обстрела. На фото можно увидеть разрушенную россиянами часть здания.

Россияне также обстреляли пожарно-спасательную часть

Вечером 20 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Дружковка на севере Донецкой области. В результате российской атаки повреждения получило здание пожарно-спасательной части.

К счастью, спасатели не пострадали.

Враг цинично атаковал Краматорск

  • Российская армия вечером 20 февраля обстреляла Краматорск в Донецкой области. Количество пострадавших в городе увеличилось до семи человек.
  • Сейчас на месте событий еще продолжают поисково-спасательные работы, поэтому количество пострадавших может увеличиться.
  • Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что россияне попали в промзону и жилую застройку. Кроме раненых, было известно о многочисленных поврежденных многоэтажках.
  • В результате вражеской атаки получили ранения четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах.
  • Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.