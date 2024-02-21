Російські війська вкотре завдали ударів по Покровському району Донецької області. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, один із ворожих безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники.

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Чи є постраждалі внаслідок обстрілу

МВС повідомило, що від ворожої атаки постраждали 4 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У міністерстві також опублікували кадри з наслідками обстрілу. На фото можна побачити зруйновану росіянами частину будівлі.

Росіяни також обстріляли пожежно-рятувальну частину

Ввечері 20 лютого окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка на півночі Донеччини. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини.

На щастя, рятувальники не постраждали.

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