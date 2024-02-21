Російські війська вкотре завдали ударів по Покровському району Донецької області. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, один із ворожих безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники.
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Чи є постраждалі внаслідок обстрілу
МВС повідомило, що від ворожої атаки постраждали 4 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У міністерстві також опублікували кадри з наслідками обстрілу. На фото можна побачити зруйновану росіянами частину будівлі.
Росіяни також обстріляли пожежно-рятувальну частину
Ввечері 20 лютого окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка на півночі Донеччини. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини.
На щастя, рятувальники не постраждали.
Ворог цинічно атакував Краматорськ
- Російська армія ввечері 20 лютого обстріляла Краматорськ у Донецькій області. Кількість постраждалих у місті збільшилася до семи осіб.
- Наразі на місці подій ще продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість травмованих осіб може збільшитися.
- Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін наголосив, що росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. Окрім поранених, було відомо про численні пошкоджені багатоповерхівки.
- Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях.
- Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.