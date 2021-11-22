Обстрел прифронтовой Новозвановки: прокуратура начала уголовное производство

Прокуратура открыла дело из-за вражеской атаки на Луганщине. В ночь на 20 ноября российские наемники обстреляли из минометов прифронтовой село Новозвановка, что в Северодонецком районе.

Боевики повредили 5 жилых домов – там разрушены окна, стены, забор и крыши. Также попали в сельскохозяйственное здание, транспортное средство и линию электропередач.

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Последствия вражеской атаки

Следственно-оперативная группа задокументировала последствия обстрела. Изъяли, в частности, осколки боеприпасов. По предварительной информации, их выпустили из миномета калибра 122 миллиметра. Вещественные доказательства в ближайшее время направят для проведения экспертиз. Их приобщат к материалам уголовного производства.



Последствия обстрела Новозвановки / Фото Луганской областной прокуратуры



Боевики обстреляли село на Луганщине / Фото Луганской областной прокуратуры



Уже открыли уголовное производство / Фото Луганской областной прокуратуры



В селе повреждены дома / Фото Луганской областной прокуратуры

Боевики угрожают мирному населению

В прокуратуре отметили, что действия российских наемников представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного права. Говорится, в частности, о статье из дополнительного протокола к Женевской конвенции. Она касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Кроме этого, боевики нарушают Гаагскую конвенцию в пункте о законах и обычаях войны.

Правоохранители уже начали уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны вооруженными формированиями оккупантов.