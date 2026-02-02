Атаки на роддом и автобус с шахтерами: в ISW объяснили тактику России
- Россия сосредотачивается на ударах по гражданским объектам, чтобы запугать украинское население, как отмечает Институт изучения войны (ISW).
- 1 февраля российские дроны атаковали роддом в Запорожье, вызвав пожар с шестью ранеными, и автобус ДТЭК в Днепропетровской области, перевозивший шахтеров.
Россия сознательно сосредотачивается на ударах по гражданским объектам, продолжая многолетнюю тактику давления и запугивания украинского населения. Так, недавно целями враг выбрал роддом в Запорожье и автобус ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом рассуждают в новом отчёте американского Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Самая большая потеря: на Днепропетровщине объявили День траура по 12-ти погибшим шахтерам
Зачем Россия усиливает удары по гражданским объектам?
Аналитики отмечают, что 1 февраля российские войска совершили серию атак дронами по гражданской инфраструктуре, что привело к многочисленным ранениям среди мирных жителей.
В частности, ударные беспилотники России попали в роддом в Запорожье. В результате атаки в гинекологическом отделении вспыхнул пожар, по меньшей мере шесть человек получили ранения.
В тот же день российские дроны атаковали объекты, связанные с крупнейшей частной энергетической компанией Украины ДТЭК, в Днепропетровской области. По информации украинских властей, четыре дрона Shahed ударили по автобусу ДТЭК, который перевозил шахтеров вблизи города Терновка.
В ISW отмечают, что такие удары не являются случайными и подтверждают оценку аналитиков: Россия целенаправленно атакует гражданское население, пытаясь подорвать моральное состояние украинцев.
Что известно об обстреле роддома и автобуса?
Россия 1 февраля нанесла удар по по роддому в Запорожье. По данным ОВА, известно о шести пострадавших, всем оказывается необходимая помощь.
Во время атаки персонал и пациентки находились в укрытии. Речь идет о 15 медицинских работниках и 16 женщинах (среди которых трое рожениц с младенцами).
В то же время травмы получили врач, медсестра и пациент частной стоматологической клиники. Они с ранениями средней степени тяжести были доставлены в больницы города.
Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области, принадлежавший ДТЭК.
Он перевозил шахтеров, которые ехали с предприятия после смены. Погибло 12 человек, еще 16 человек получили травмы и были госпитализированы.