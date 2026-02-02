Атаки на роддом и автобус с шахтерами: в ISW объяснили тактику России

Россия сознательно сосредотачивается на ударах по гражданским объектам, продолжая многолетнюю тактику давления и запугивания украинского населения. Так, недавно целями враг выбрал роддом в Запорожье и автобус ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом рассуждают в новом отчёте американского Института изучения войны (ISW).

Зачем Россия усиливает удары по гражданским объектам?

Аналитики отмечают, что 1 февраля российские войска совершили серию атак дронами по гражданской инфраструктуре, что привело к многочисленным ранениям среди мирных жителей.

В частности, ударные беспилотники России попали в роддом в Запорожье. В результате атаки в гинекологическом отделении вспыхнул пожар, по меньшей мере шесть человек получили ранения.

В тот же день российские дроны атаковали объекты, связанные с крупнейшей частной энергетической компанией Украины ДТЭК, в Днепропетровской области. По информации украинских властей, четыре дрона Shahed ударили по автобусу ДТЭК, который перевозил шахтеров вблизи города Терновка.

В ISW отмечают, что такие удары не являются случайными и подтверждают оценку аналитиков: Россия целенаправленно атакует гражданское население, пытаясь подорвать моральное состояние украинцев.

Что известно об обстреле роддома и автобуса?