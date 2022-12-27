"Прямое попадание": журналист показал видео из роддома в Херсоне, который обстреляли россияне

Российские оккупанты 27 декабря обстреляли родильное отделение в Херсоне. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Журналист Константин Рыженко показал видео из родильного. В нем видно, что здание – разбито.

Важно Перед атакой родились 2 ребенка: Россия обстреляла родильное отделение в Херсоне

В роддоме еще тлеет матрас, поэтому пожарные работают, чтобы не было возгорания. На видео также видна воронка от обстрела. Отмечают, что было прямое попадание.

Видео из обстрелянного роддома в Херсоне:

Обстрел роддома в Херсоне: что известно

Россия не перестает обстреливать Херсон. Вечером 27 декабря они ударили по родильному отделению больницы. Обстрел подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Чудом никто не пострадал. Роженицы с медиками успели спрятаться в укрытие.

Перед атакой в родильном родилось 2 ребенка. Кроме того, до атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на очередной террор россиян. Он подтвердил, что обошлось без пострадавших.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех военных преступников. Ермак не завидует тем, кто отдавал приказы и исполнял.