Россия нанесла удар по торговому центру в Ровенской области: есть раненые

20 октября враг атаковал Ровенскую область. В результате атаки пострадал торговый центр, возник пожар.

Об этом сообщает глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об атаке?

После атаки на торговом объекте вспыхнул пожар. Продукты горения активно распространяются, поэтому жителей близлежащих домов призвали не открывать окна, чтобы снизить риск попадания дыма в дома.

По предварительным данным, в результате атаки ранены три человека. Двоих пострадавших доставили в больницу.

На месте работают соответствующие службы. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и быть бдительными.

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Напомним, 20 октября российский беспилотник атаковал Киевскую область, в результате чего загорелись автомобили, есть погибшие и пострадавшие. Удар пришелся на Фастовский район, где зафиксировали попадание вблизи автодороги Киев – Одесса в поселке Чабаны.

Атака произошла недалеко от одного из торговых центров. На месте попадания вспыхнул пожар, охвативший автомобили. По предварительной информации, три человека погибли, еще четверо получили ранения. Число пострадавших уточняется.

На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства атаки. Из-за российского удара движение транспорта на этом участке дороги ограничили, а жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.