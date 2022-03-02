2 марта около 8:10 оккупанты нанесли ракетный удар по зданию областного СБУ, главного управления МВД на Харьковщине и зданию Национального университета имени Василия Каразина.
Ранее Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25 позиций Чугуева и Харькова – Синегубов
- Сначала в сети сообщили о взрыве возле здания главного управления Нацполиции и СБУ в Харькове.
- Впоследствии выяснилось, что горит и корпус университета имени Каразина на Мироносицкой. Он расположен неподалеку.
Последствия новой атаки по Харькову / Фото ГСЧС
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