2 марта около 8:10 оккупанты нанесли ракетный удар по зданию областного СБУ, главного управления МВД на Харьковщине и зданию Национального университета имени Василия Каразина.

Ранее Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25 позиций Чугуева и Харькова – Синегубов

Сначала в сети сообщили о взрыве возле здания главного управления Нацполиции и СБУ в Харькове.

Впоследствии выяснилось, что горит и корпус университета имени Каразина на Мироносицкой. Он расположен неподалеку.

Последствия новой атаки по Харькову / Фото ГСЧС

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