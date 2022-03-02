2 березня близько 8:10 окупанти завдали ракетного удару по будівлі обласного СБУ, головного управління МВС на Харківщині й будівлі Національного університету імені Василя Каразіна.

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Спочатку в мережі повідомили про вибух біля будівлі головного управління Нацполіції та обласного СБУ в Харкові.

Згодом з'ясувалося, що горить і корпус університету імені Каразіна на Мироносицькій. Він розташований неподалік.

Наслідки нової атаки по Харкову / Фото ДСНС

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