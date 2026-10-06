Внимание к тревогам: Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-160, – мониторы

Россия продолжает подготовку к новой массированной атаке на Украину и подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160. Три самолета вылетели с аэродрома "Белая" и могут выйти на потенциальные пусковые рубежи ночью.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.

Россия активизировала стратегическую авиацию

Вечером 6 октября три бомбардировщика Ту-160 вылетели с аэродрома "Белая" в Иркутской области. На потенциальные пусковые рубежи они могут выйти ориентировочно в 2–3 часа ночи.

В то же время в течение суток Россия осуществляла передислокацию стратегической авиации. В частности, два Ту-95МС перелетели с аэродрома "Украинка" на "Энгельс", еще четыре самолета – с "Украинки" на аэродром "Оленья".

По данным мониторинговых источников, на "Оленье" также находится неизвестное количество Ту-95МС, вооруженных крылатыми ракетами. Еще три Ту-160, по предварительной информации, остаются на Дальнем Востоке.

Мониторинговые каналы предполагают, что в ближайшие две ночи Россия может нанести массированный комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. Они оценивают возможное применение до 35 баллистических ракет и десятков крылатых ракет и реактивных БПЛА.

Внимательно следите за сигналами воздушной тревоги и официальными сообщениями Воздушных сил. В случае объявления тревоги не игнорируйте ее и находитесь в укрытии.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канал.

Напомним, Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины, сообщил Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 завершили передислокацию и могут быть готовы к боевым вылетам уже ночью 6 октября.

В течение ближайших двух суток, по предварительным данным, возможен комбинированный удар с применением около 35 баллистических ракет, десятков крылатых ракет и реактивных БПЛА. Зеленский отметил, что украинские службы и Воздушные силы готовы реагировать на возможные атаки в пределах имеющихся средств защиты.

В то же время глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги: "Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности".

Зеленский также подчеркнул, что эффективность защиты Украины в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров, в частности от поставок систем ПВО. Для этого необходима политическая воля США, европейских стран и других государств, которые могут помочь защитить жизни украинцев.