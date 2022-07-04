Утром оккупанты обстреляли Харьков и уничтожили местную школу: фото и видео разрушений
Источник:телеграм Олега Синегубова
Утром 4 июля русские войска атаковали Харьков ракетами. Под вражеский огонь попал Шевченковский район и местная школа. От учебного заведения остались только развалины.
О том, как прошли сутки в Харькове и области, рассказал председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он отметил, что ракетные удары оккупанты нанесли около 4:00 утра.
Ранее Оккупанты ракетами попали в объект критической инфраструктуры в Харькове
Спасатели разбирают завалы гимназии
Ракеты попали в обычную общеобразовательную школу, сейчас здесь работают спасатели, которые разбирают завалы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Гимназия ночью была пуста.
Жуткие разрушения учебного заведения / Фото 24 канала:
Смотрите фото из разрушенной школы / Фото Олега Синегубова
Смотрите видео с места событий:
В течение суток враг бил и по области
Под вражеским огнем оказались и города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Преступные действия россиян унесли жизни 3 гражданских. Все они – из села Безруки Дергачевской общины. По этому населенному пункту армия неприятеля била из артиллерии.
Россияне пробовали наступление на Прудянку
Также оккупанты пробовали наступать на село Прудянка, однако понесли потери и были вынужден отступить. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины.
Читайте также Из Белгорода россияне запустили ракеты по Харькову: пострадало предприятие
Какая ситуация на фронте на Харьковском направлении
- Россияне при поддержке авиации пытаются не допустить украинские войска к переходу в наступление.
- В Генштабе подтвердили, что у Прудянки украинские воины решительно подавили вражескую попытку штурма.
- Для возбуждения системы управления и связи противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.
Смотрите в видео: какая ситуация на фронте