Разбор завалов разрушенной школы Краматорска продолжается

Одну из них россияне уничтожили в Краматорске. Местные спасатели работают на месте происшествия и разбирают завалы.

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Работники ГСЧС продолжают проведение аварийно-спасательных и поисковых работ в разрушенной в результате обстрела школе.

На данный момент спасатели обнаружили и извлекли тело одного погибшего мужчины. Также под завалами возможно остаются еще 2 человека.

Кроме того, соответствующие службы провели расчистку и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.

Людей просят эвакуироваться из Донбасса

оккупанты ежедневно мощно обстреливают Донбасс. Поэтому глава Донецкой ОВА Павел Кириленко продолжает призывать людей эвакуироваться, ведь находиться в области становится все опаснее. россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей.

Заметьте: только за минувшие сутки россияне убили 1 человека в Константиновке и еще 5 человек ранили. С начала полномасштабного вторжения погибли 632 гражданских, ранения получили – 1 631.

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