Розбір завалів зруйнованої школи Краматорська триває

Одну із них росіяни знищили у Краматорську. Місцеві рятувальники працюють на місці події і розбирають завали.

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Працівники ДСНС продовжують проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі.

Станом на зараз рятувальники виявили та вилучили тіло одного загиблого – чоловіка. Також під завалами можливе перебування ще 2-х осіб.

Крім того, відповідні служби провели розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.

Людей просять евакуюватися з Донеччини

Окупанти щодня потужно обстрілюють Донеччину. Тому глава Донецької ОВА Павло Кириленко продовжує закликає людей евакуюватися, адже перебувати в області стає дедалі небезпечніше. росія обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів.

Зауважте: лише за минулу добу росіяни вбили 1 чоловіка у Костянтинівці та ще 5 людей поранили. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 632 цивільних, поранень зазнали – 1631.

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