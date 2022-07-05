Двое погибших и 7 раненых: в ВГА показали последствия новых "прилетов" по Славянску

5 июля 2022 , 16:22
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Источник:

фейсбук Виталия Ляха

Россияне нанесли беспощадный удар по Славянску. К сожалению, врагу удалось унести жизнь мирного украинца.

Славянск снова оказался под огнем российских оккупантов. Враг не меняет своей тактики: он целенаправленно бьюет по мирному населению.

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Последствия обстрела Славянска

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський