Но ее 6-летняя сестренка Эля находится в реанимации с тяжелыми травмами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Мама учила детей падать на землю и закрывать голову руками

Утром 13 апреля мама Виктория Рудыка с Кирой и Элей гуляли по центру Сум. Старшая 12-летняя дочь тем временем имела занятия в балетной школе. Тогда же и раздались взрывы.

Я, как только узнала, что случилось в Сумах, открыла интернет и увидела на фото маленький синий самокат, сразу поняла, что это нашей внучки. Мы этот самокат подарили Кирочке на день рождения, когда ей исполнился год,

– поделилась бабушка Наталья Рудыка.

Она рассказала, что Виктория научила детей падать на землю и закрывать голову руками в случае прилетов.

Маленькая Элина именно так и сделала. Сразу после первого взрыва девочка легла на земле и прикрыла голову руками. Тогда мама увидела в спине ребенка дырку.

Виктории с детьми помогли две женщины, которые выбежали из магазина рядом – они взяли Киру, а Виктория – Элю. Далее в больницу их отвез неравнодушный человек.

Через несколько минут после их отъезда с места атаки прогремел второй взрыв, который убил еще больше людей. Напомним, что известно уже о 36 жертвах в результате атаки на Сумы.

В каком состоянии Кира и Эля

Сейчас Кира находится дома с другой бабушкой. У девочки и ее мамы контузии. Также у ребенка еще и стресс, с ней будут работать психологи.

А вот Эля получила гораздо более серьезные травмы. Она сейчас в реанимации.

Ей обломками пробило легкое, трахею, бронхи. Также есть повреждения ключицы и двух ребер – они сильно раздроблены.

Девочке сделали операцию. Она дышит самостоятельно, врачи уже начали постепенно снимать трубки.

Элина помнит, что произошло в воскресенье. По состоянию на 15 апреля она уже попила воды, съела немного каши, а еще – разговаривает и шутит.

Однако, как говорят, врачи, о переводе из реанимации говорить еще рано.

Что касается самоката, то мама Виктория в соцсетях опубликовала пост с просьбой вернуть его. Он уже нашелся – его забрала знакомая женщина, которая работает неподалеку и убирала на месте атаки.