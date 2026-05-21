Россия ударила по Сумах из артиллерии: есть пострадавшие, среди них –ребенок

Российская армия 21 мая обстреляла Сумы из артиллерии. В результате этого есть пострадавшие, среди которых ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях атаки Сум 21 мая?

Спасатели рассказали, что россияне нанесли удар по жилому сектору и промышленной зоне Сум.

В результате артиллерийского обстрела России пострадали 6 человек, один из них – ребенок, у нее острая реакция на стресс,

– написали в ГСЧС.

Последствия артобстрела Сум 21 мая / Фото ГСЧС Сумской области

Из-за угрозы повторных ударов спасатели неоднократно приостанавливали работы и переходили в безопасное место. Сейчас все очаги возгорания ликвидированы.

Что ранее сообщали об атаке на Сумы?

Сумы утром 21 мая были под атакой врага. Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщал, что было зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе.

Сначала сообщалось о 3 раненых, однако впоследствии их количество увеличилось до 6. Двое мужчин находились в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что Сумская область постоянно находится под вражескими обстрелами. Так, в ночь на 20 мая вражеские беспилотники обстреляли Конотоп, один из дронов разрушил часть многоэтажки, пострадали люди. Также были повреждены больница и музей.