Маленькое чудо среди руин: в Сумах спасли котика через сутки после вражеского обстрела

В Сумах из-под руин спасли домашнего котика. Он прятался под ванной целые сутки.

Домашнего любимца передали его владельцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Аварийно-спасательные работы на месте попадания "Шахеда" в Сумах завершены: погибли 9 человек

Как спасатели нашли котика среди руин

Разбирая руины после удара российского дрона в Сумах, спасатели нашли домашнего котика. Он с перепугу спрятался под ванной.

Более суток кот сидел там, напуганный взрывом. Он был в стрессовом состоянии, но целый.

Спасатели передали его хозяевам, которые уже могли потерять надежду увидеть любимца.

Эта история – напоминание, что даже в самые темные моменты жизни есть место для света и спасения. Спасибо спасателям за их труд!

– добавили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 30 января российский дрон "Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, разрушив 9 квартир и 12 балконов. Известно, что погибли четыре человека, еще девять получили ранения, среди них один ребенок.