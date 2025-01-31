Домашнього улюбленця передали його власникам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Як рятувальники знайшли котика серед руїн

Розбираючи руїни після удару російського дрона у Сумах, рятувальники знайшли домашнього котика. Він з переляку заховався під ванною.

Понад добу кіт сидів там, наляканий вибухом. Він був у стресовому стані, але цілий.

Рятувальники передали його господарям, які вже могли втратити надію побачити улюбленця.

Ця історія – нагадування, що навіть у найтемніші моменти життя є місце для світла й порятунку. Дякуємо рятувальникам за їхню працю!

– додали у ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня російський дрон "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Сумах, зруйнувавши 9 квартир і 12 балконів. Відомо, що загинули четверо людей, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них одна дитина.