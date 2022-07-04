Атаковали диспансер оккупанты вечером 3 июля. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Россияне обстреляли диспансер в Сумской области

В 20 часов (говорится о 3 июля – 24 канал) россияне начали стрелять из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната.

Через пол часа – накрыли из артиллерии,

– сообщил Живицкий.

Также глава областной военной администрации объяснил, что:

впоследствии на территории диспансера вспыхнул пожар в столовой заведения;

враги разрушили админкорпус и общежитие.

Оккупанты на Сумщине ударили по диспансеру / Фото Дмитрия Живицкого

"Как минимум три человека пострадали – это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице", – сообщил Живицкий.

В результате атаки врага пострадали люди / Фото Дмитрия Живицкого

Оккупанты использовали в Сумской области запрещенное оружие

Сегодня (говорится о 3 июля – 24 канал) Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине,

– сообщил Живицкий.

Добавил, что в течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. В общей сложности пострадали пять общин:

Зноб-Новгородская: массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов. Было 120 приходов. Впоследствии – минометный обстрел, 20 приходов;

Новослободская: минометный обстрел повредил два частных дома, остановку общественного транспорта и линию электропередач;

Великописаревская: после минометного прилета загорелся жилой дом;

Белопольская: 10 приходов из САУ, после этого – еще огонь из миномета;

Хотинская: минометный обстрел – 30 "прилетов", потом еще 20 мин.

Кратко об атаках на Сумщине

Офис Президента рассказал, что Россия била по Сумщине из минометов по приграничным районам. Там было более 30 "прилетов". Жертв и значительных разрушений нет. Утром 3 июля минометные обстрелы продолжились – было еще 20 прилетов.

1 июля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал людей воздержаться от поездок по приграничной зоне. Ведь больше всего Россия обстреливает именно приграничье.

30 июня россияне били по области с вертолета и беспилотников. Также была перестрелка между нашими и враждебными силами. Известно, что погиб один человек, некоторые – пострадали.

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