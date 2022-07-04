Атакували диспансер окупанти ввечері 3 липня. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Росіяни обстріляли диспансер на Сумщині

О 20 годині (мовиться про 3 липня – 24 канал) росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщеннях Атинського психоневрологічного інтернату.
Через пів години – накрили з артилерії,
– повідомив Живицький.

Також глава обласної військової адміністрації пояснив, що:

  • згодом на території диспансеру спалахнула пожежа у їдальні закладу;
  • вороги зруйнували адмінкорпус та гуртожиток.


Окупанти на Сумщині вдарили по диспансеру / Фото Дмитра Живицького

"Як мінімум троє людей постраждали – це пацієнти закладу, які наразі в лікарні", – повідомив Живицький.


Внаслідок атаки ворога постраждали люди / Фото Дмитра Живицького

Окупанти використали на Сумщині заборонену зброю

Сьогодні (мовиться про 3 липня – 24 канал) Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині,
– повідомив Живицький

Додав, що протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Загалом постраждали п'ять громад:

  • Зноб-Новгородська: масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів. Було 120 приходів. Згодом – мінометний обстріл, 20 приходів;
  • Новослобідська: мінометний обстріл пошкодив два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач;
  • Великописарівська: після мінометного прильоту загорівся житловий будинок;
  • Білопільська: 10 приходів із САУ, після цього – ще вогонь із міномету;
  • Хотінська: мінометний обстріл – 30 "прильотів", згодом ще 20 мін.

Коротко про атаки на Сумщині

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