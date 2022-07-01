Жителям Сумщини слід утриматись від поїздок прикордонною зоною

Тому голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до місцевих жителів. Він закликав їх не ігнорувати сигнали тривоги, а також не відвідувати 10-кілометрову прикордонну зону.

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Сумщина. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-ти кілометровою прикордонною зоною сьогодні,

– написав він.

Крім того, Живицький закликав громадян не обговорювати у чатах і соціальних мережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація від місцевої влади чи військових. "Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", наголосив він.

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З 29 на 30 червня у Сумській області було неспокійно. Окупанти обстрілювали регіон, зокрема для атак використовували гелікоптер та безпілотники. На жаль, унаслідок ворожих атак є жертва та постраждалі.

Краснопільська громада постраждала більше, адже росіяни відкрили вогонь з мінометів, запустивши 20 снарядів. Потім "прилетіли" 25 снарядів з реактивної артилерії та 47 з самохідних артилерійських установок. Після цього ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій – 1 людина загинула, а ще 3 зазнали поранень.

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