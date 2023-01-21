Оккупанты минометным огнем накрыли Сумскую область: подросток получил осколочные ранения

Российские оккупанты 21 января в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки пострадал подросток.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Вражеская взрывчатка попала прямо в жилой дом.

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Россияне ранили подростка

В оперативном командовании "Север" рассказали, что оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов с территории России. С 12:50 до 13:10 поступила информация о 10 приходах, предположительно из миномета калибром 120 миллиметров, в районе села Студенок.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – рассказали защитники.

Позже Живицкий отметил, что во время обстрела пограничного села россияне ранили ребенка.

Сегодня около 13 часов враг начал вести огонь по территории Эсманской общины Шосткинского района. Россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле жилья местных жителей. Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен,

– заметил председатель ОВА.

В том доме в момент обстрела находился 17-летний подросток.

"Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы. Сейчас жизни парня уже ничего не угрожает", – подытожил Живицкий.

Российские ДРГ работали на Сумщине

Спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что оккупанты активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в Сумской области. Однако это было еще до Нового года.

По его словам, сейчас подобных случаев в Сумской области нет. В свою очередь вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине.

"Однако наши воины, пограничники обнаруживали такие группы и открывали огонь. И тогда враг с потерями отступал", – добавил Демченко.

Он подытожил, что самая угрожающая ситуация сохраняется на направлениях, где врага уже отбросили.