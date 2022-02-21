Оккупанты опубликовали видео, которое, по их мнению, должно было бы подтвердить обстрелы Ростовской области происходили из Украины. Однако волонтеры заметили неточность.

Что заявляли в России

19 февраля российские СМИ писали, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело, так как "неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области".

На следующий день оккупанты опубликовали видео обстрелов с камеры наблюдения. Они заявили, что огонь открывали с северной стороны реки Северский Донец, вблизи населенного пункта Болотенное.

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