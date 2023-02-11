В результате массированного обстрела на Хмельницкой АЭС остановили энергоблок
Источник:МАГАТЕ
Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины 10 февраля повлекли за собой нестабильность в электросети. Поэтому пришлось остановить один из энергоблоков Хмельницкого реактора.
Сегодня украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ о том, что две из трех действующих украинских атомных электростанций снизили выработку электроэнергии из-за обстрелов энергетической инфраструктуры страны.
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Какие АЭС уменьшили выработку электроэнергии
Как предохранительное средство Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили выработку электроэнергии. А Хмельницкая АЭС вообще остановила работу одного энергоблока.
Нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкого реактора. Эти события были подтверждены миссиями МАГАТЭ по поддержке и содействию АЭС, которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работают должным образом.
– говорится в сообщении.
Гросси ездил в Россию договариваться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что провел переговоры с Киевом и Москвой о согласовании и реализации необходимой зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
При этом он ездил в Россию и встретился с главой государственной атомной компании "Росатом" Алексеем Лихачевым и межправительственной группой страны-террористки.
И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны. В этом отношении важное значение имели встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с представителями российского правительства. Я по-прежнему надеюсь, что зона будет создана, хотя прогресс должен быть быстрее. Ради ядерной безопасности в Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия, пока зона не станет реальностью,
– сказал Гросси.
Он отметил, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она "зона активных боевых действий". В настоящее время 6 реакторов станции находятся в режиме холодной или горячей остановки.