Всего в регионе в результате падения обломков зафиксированы повреждения на ряде объектов. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко предоставил обновленные данные по ликвидации последствий российского террора.
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Более двух сотен пожарных работают на месте пожара
По состоянию на 15:30 на одном из поврежденных от атаки промышленных объектов до сих пор продолжается пожар. Там работают спасатели Киевской области, Киева, Укрзализныци и госпредприятия "Борисполь". Ликвидация возгорания продолжается уже почти целый день.
К ликвидации последствий привлечено 202 специалиста, а также 67 единиц техники, в частности, пожарно-насосные станции, автомобили воздушно-пенного тушения, мотопомпы, пожарные поезда и т.д,
– сказал Руслан Кравченко.
Также он добавил, что возросло количество поврежденных обломками частных домов. Сейчас известно о 3 таких домах. К сожалению, один из них сгорел дотла. Кроме домов жителей Киевщины, повреждены также хозяйственные помещения, гаражи, склады и АЗС.
Что известно о последней атаке на Украину
- В Воздушных силах Украины сообщили, что Россия атаковала Украину в ночь на 12 июня 30 средствами воздушного нападения. В частности, российская армия запустила 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и 24 ударные БпЛА типа "Шахед".
- Силам ПВО удалось сбить 29 из 30 российских воздушных целей, в том числе – 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Боевая работа велась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
- К счастью, эта атака обошлась без жертв. Впрочем, на Киевщине было сообщение об одном пострадавшем мужчине. Он получил резаную рану ноги, врачи помогли ему на месте и от дальнейшей госпитализации тот отказался. А на Днепропетровщине от атаки пострадала целая семья: у 13-летнего мальчика обнаружили острую реакцию на стресс, а у мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны.
- В Киевской городской военной администрации отметили, что россияне, вероятно, возлагали надежды на плохие погодные условия этой ночью, чтобы улучшить результат своей атаки. Впрочем, защитники украинского неба не допустили ужасных последствий.
- Добавим, что на фоне комбинированной атаки на Украину свою авиацию в небо поднимала Польша. Они проводили "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства" своей страны.