Всего в регионе в результате падения обломков зафиксированы повреждения на ряде объектов. Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко предоставил обновленные данные по ликвидации последствий российского террора.

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Более двух сотен пожарных работают на месте пожара

По состоянию на 15:30 на одном из поврежденных от атаки промышленных объектов до сих пор продолжается пожар. Там работают спасатели Киевской области, Киева, Укрзализныци и госпредприятия "Борисполь". Ликвидация возгорания продолжается уже почти целый день.

К ликвидации последствий привлечено 202 специалиста, а также 67 единиц техники, в частности, пожарно-насосные станции, автомобили воздушно-пенного тушения, мотопомпы, пожарные поезда и т.д,

– сказал Руслан Кравченко.

Также он добавил, что возросло количество поврежденных обломками частных домов. Сейчас известно о 3 таких домах. К сожалению, один из них сгорел дотла. Кроме домов жителей Киевщины, повреждены также хозяйственные помещения, гаражи, склады и АЗС.

Что известно о последней атаке на Украину