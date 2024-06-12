Загалом у регіоні унаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження на низці об'єктів. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко надав оновлені дані щодо ліквідації наслідків російського терору.

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Понад дві сотні пожежників працюють на місці пожежі

Станом на 15:30 на одному із пошкоджених від атаки промислових об'єктів досі триває пожежа. Там працюють рятувальники Київської області, Києва, Укрзалізниці та держпідприємства "Бориспіль". Ліквідація загоряння триває уже майже цілий день.

До ліквідації наслідків залучено 202 фахівці, а також 67 одиниць техніки, зокрема, пожежно-насосні станції, автомобілі повітряно-пінного гасіння, мотопомпи, пожежні потяги тощо,

– сказав Руслан Кравченко.

Також він додав, що зросла кількість пошкоджених уламками приватних будинків. Наразі відомо про 3 такі будинки. На жаль, один із них згорів вщент. Окрім домівок мешканців Київщини, пошкоджено також господарські приміщення, гаражі, склади та АЗС.

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