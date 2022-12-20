Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге. По его словам, оккупанты выпустили по Украине 35 дронов.

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Обстрел 19 декабря был самым массированным

Вчера, как известно, был День Святого Николая. Оккупанты поздравили нас одним из самых больших "шахидных" обстрелов по количеству. 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины,

– рассказал Игнат.

По его словам, атак с применением такого количества иранских дронов-камикадзе еще не было. Игнат подчеркнул, что после продолжительной паузы с 7 декабря украинские силы ПВО сбили 67 беспилотников "Шахид".

Спикер Воздушных сил добавил, что захватчики теперь применяют беспилотники из другой локации. Если раньше они запускали дроны из Крыма и Херсонской области, то сейчас точки запуска перемещены в Краснодарский край.

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