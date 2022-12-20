Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге. По его словам, оккупанты выпустили по Украине 35 дронов.
Обратите внимание Обломки упали в 2 районах: в результате атаки на Киевщине повреждено по меньшей мере 9 домов
Обстрел 19 декабря был самым массированным
Вчера, как известно, был День Святого Николая. Оккупанты поздравили нас одним из самых больших "шахидных" обстрелов по количеству. 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины,
– рассказал Игнат.
По его словам, атак с применением такого количества иранских дронов-камикадзе еще не было. Игнат подчеркнул, что после продолжительной паузы с 7 декабря украинские силы ПВО сбили 67 беспилотников "Шахид".
Спикер Воздушных сил добавил, что захватчики теперь применяют беспилотники из другой локации. Если раньше они запускали дроны из Крыма и Херсонской области, то сейчас точки запуска перемещены в Краснодарский край.
Атака дронами 19 декабря: все, что известно
- 19 декабря оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине. Позже стало известно, что в результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах Киева произошло падение обломков на открытую территорию. Спасатели провели обследование территории и тушение тлеющих обломков.
- В КМВА отметили, что столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами "Шахид". В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 БПЛА, из которых сбить удалось 15 беспилотников.
- Позже стало известно, что в небе над столицей зафиксировали 23 иранских дрона-камикадзе. Уничтожить ПВО удалось 18 беспилотников противника.
- Как отметили в Офисе генпрокурора, повреждение в результате атаки дронами зафиксировали также в Киевской области. Разрушениям подверглись частные дома в регионе. Теперь правоохранители проводят следственные действия.