Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу. За його словами, окупанти випустили по Україні 35 дронів.

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Обстріл 19 грудня був наймасованішим

Вчора, як відомо, був День Святого Миколая. Окупанти привітали нас одним із найбільших "шахідних" обстрілів за кількістю. 35 БПЛА ударних було випущено по території України,

– розповів Ігнат.

За його словами, атак із застосуванням такої кількості іранських дронів-камікадзе ще не було. Ігнат наголосив, що після тривалої паузи з 7 грудня українські сили ППО збили 67 безпілотників "Шахід".

Речник Повітряних сил додав, що загарбники тепер застосовують безпілотники з іншої локації. Якщо раніше вони запускали дрони з Криму та Херсонської області, то зараз точки запуску переміщені до Краснодарського краю.

Атака дронами 19 грудня: все, що відомо