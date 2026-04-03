24 Канал Новости Украины Были ракетные удары, атаковали сотни БпЛА: для каких регионов существовала повышенная угроза
3 апреля, 15:27
Обновлено - 19:54, 3 апреля

Диана Подзигун, Анастасия Колесникова

Вражеские войска снова атаковали украинские города ударными беспилотниками и ракетами различного типа. Днем 3 апреля в некоторых регионах Украины звучала воздушная тревога.

О движении вражеских воздушных целей и угрозе для областей Украины, информировали Воздушные силы ВСУ.

Где была угроза вражеского удара?

19:20, 03 апреля

Харьковщина:

  • БпЛА мимо Балаклеи, курс – западный,
  • в направлении Харькова с востока.
19:17, 03 апреля

БпЛА на Кривой Рог с севера.

18:28, 03 апреля

Полтавщина. БпЛА в направлении Лубен/Ромодана с севера.

18:18, 03 апреля

БпЛА на Сумы с севера.

18:18, 03 апреля

БпЛА на Полтавщину с севера.

18:13, 03 апреля

БпЛА по границе Черниговщины и Сумщины южным курсом.

18:00, 03 апреля

Харьковщина. БпЛА в направлении Балаклеи с востока.

17:43, 03 апреля

Днепропетровская область. БпЛА мимо Никополя курсом на север.

17:40, 03 апреля

Мэр Харькова Терехов сообщил о еще одном ударе по Шевченковскому району города. Последствия атаки уточняют.

16:51, 03 апреля

БпЛА на Харьков с востока.

16:36, 03 апреля

БпЛА с Черного моря – курсом на Одессу.

16:26, 03 апреля

  • Запорожье – БпЛА в направлении населенного пункта Кушугум,
  • БпЛА на северо-восток от Запорожья, курсом на северо-западный,
  • БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину.
16:18, 03 апреля

Дрон вбил по Харькову

В Харькове вражеский дрон ударил по Киевскому району, написал мэр Игорь Терехов.

15:54, 03 апреля

Отбой ракетной опасности.

15:26, 03 апреля

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К.

15:12, 03 апреля

Отбой угрозы для Запорожья.

14:53, 03 апреля

Запорожье – ракетная опасность.

13:19, 03 апреля

  • Черниговщина – БпЛА вблизи города Новгород Северский.
  • Сумщина – БпЛА на севере, в северо-западном направлении.
Вражеские БпЛА восточнее Киева в районе села Барышевка.

11:34, 03 апреля

БпЛА в направлении Белгород-Днестровска с Черного моря.

11:27, 03 апреля

Ракета в направлении Коростеня.

11:22, 03 апреля

Ракета на Житомир.

11:21, 03 апреля

Ракета на Бердичев.

11:17, 03 апреля

Ракета на Винницу с запада.

11:14, 03 апреля

Ракета на Белую Церковь с юга.

Ракеты из Черкасской области на востоке Винницкой области – курс западный

  • 4 КР перелетают из Черкасской области в Киевскую область.
  • 2 КР пролетели вблизи Умани в сторону Киевской области.
Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении Киева с южного направления.

11:04, 03 апреля

Группы КР мимо Кропивницкого в направлении Звенигородского района Черкасской области. Возвращаются в направлении Киевской области.

Группы БПЛА в секторе Обухов/Вишневое.

Ракеты на Кировоградщине меняют курс в направлении Черкасской области.

10:52, 03 апреля

Ракета приближается к Кропивницкому.

10:48, 03 апреля

Ракета на Кривой Рог с севера.

10:42, 03 апреля

Ракеты мимо Каменского на Кировоградщину, вектор движения Кропивницкий.

10:39, 03 апреля

Скоростная цель на Кривой Рог с юга.

10:34, 03 апреля

Ракеты с Харьковщины зашли на Днепропетровщину, вектор движения Каменское.

10:31, 03 апреля

Еще ракета на востоке Харьковщины тем же курсом.

10:28, 03 апреля

БПЛА на Коростень (Житомирская область) с юго-востока.

10:27, 03 апреля

Вхождение крылатых ракет в воздушное пространство Украины.

2 группы КР через Изюмский район Харьковской области западным курсом.

10:25, 03 апреля

Ракета на востоке Харьковщины курсом на запад.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К.

10:18, 03 апреля

БПЛА на Киевщине, курсом на Киев с юга.

БПЛА на Житомирщине, курс г. Житомир с юга.

09:36, 03 апреля

Группа БПЛА курсом на г. Белая Церковь с юго-востока.

09:29, 03 апреля

БПЛА на Житомирщине, курс на Бердичев

09:12, 03 апреля

БПЛА в Винницкой области мимо Калиновки курс на север.

БПЛА курсом на Черкассы.

08:46, 03 апреля

БПЛА в Винницкой области, курс Немиров/Ильинцы.

08:44, 03 апреля

Группа БПЛА с Полтавщины на Кировоградщину.

08:21, 03 апреля

Группа БПЛА на Полтавщине курсом на Кременчуг.

08:21, 03 апреля

Враг атакует большим количеством целей, будьте осторожны,
– предупредил руководитель ЦПД.

08:16, 03 апреля

БПЛА на Виннитчине, курс Тростянец/Крыжополь.

БПЛА на Киевщине курсом на Обухов.

07:51, 03 апреля

БПЛА в направлении г.Белая Церковь с запада.

07:42, 03 апреля

БПЛА на юге Сумщины, курс Полтавщина.

07:40, 03 апреля

БПЛА в Одесской области, курс Кривое Озеро

07:37, 03 апреля

БПЛА на Житомирщине, курс на Ружин

07:33, 03 апреля

БПЛА на Одесчине, курс северо-западный.

07:22, 03 апреля

БПЛА с Николаевщины курсом на Одесскую область.

07:20, 03 апреля

БПЛА с Киевщины курсом на Виннитчину (Погребище).

07:00, 03 апреля

БПЛА курсом на Киевщину с юга.

06:48, 03 апреля

БПЛА в направлении Николаевщины с юга.

06:30, 03 апреля

БПЛА с Кировоградщины курсом на Черкасскую область.

06:24, 03 апреля

БПЛА с Кировоградщины курсом на Киевщину.

06:01, 03 апреля

БПЛА на Кропивницкий.

05:52, 03 апреля

БПЛА с Николаевщины курсом на Кировоградщину.

05:29, 03 апреля

БПЛА из акватории Черного моря на Одессу.

БПЛА с Сумщины на Полтавщину.

05:21, 03 апреля

Группа БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

05:05, 03 апреля

Группа БПЛА на Черниговщине, курс на Березну.

05:02, 03 апреля

Мониторы пишут, что в России взлетели 2 борта Ту-160 с аэродрома "Украинка". Количество бортов может расти. Если вылет боевой, на пусковых рубежах самолеты будут где-то в 8 часов.

05:02, 03 апреля

Группа БПЛА на Павлоград.

04:42, 03 апреля

БПЛА на город Запорожье с юга.

04:27, 03 апреля

Группа БПЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину.

Отбой угрозы баллистики.

04:15, 03 апреля

Скоростная цель на Павлоград.

04:11, 03 апреля

Группа БПЛА на Харьковщине, курс на Балаклею.

04:06, 03 апреля

Во время баллистического обстрела взрывы также прозвучали в Днепропетровской и Запорожской областях.

04:02, 03 апреля

Скоростная цель на Запорожье.

04:01, 03 апреля

Скоростная цель на Днепропетровщине.

03:58, 03 апреля

Враг нанес три удара баллистическим оружием по Киевскому району Харькова, – мэр Терехов.

03:55, 03 апреля

Ракеты на Харьков! Слышны взрывы.

03:53, 03 апреля

Тревога в Киеве и ряде областей. Угроза применения баллистического вооружения! Позаботьтесь о безопасности.

02:51, 03 апреля

БпЛА с Кировоградщины в направлении Одесской области, курс южный.

БпЛА с Полтавщины в направлении Черниговщины.

02:42, 03 апреля

БпЛА приближаются к Харькову с севера.

02:08, 03 апреля

БпЛА на Черкасщине в районе Тального, курс южный.

01:32, 03 апреля

Полтава – БпЛА с юга.

01:14, 03 апреля

Кривой Рог – БпЛА с востока.

00:31, 03 апреля

БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода с юга.

00:08, 03 апреля

БпЛА на Николаев с юга.

00:05, 03 апреля

БпЛА на западе Сумщины на Черниговщину.

00:00, 03 апреля

БПЛА южнее Днепра – вектором движения на Кривой Рог.

23:51, 02 апреля

Кривой Рог – БПЛА с юго-востока.

23:49, 02 апреля

Вражеский "Шахед" ударил по Салтовскому району. Детали уточняем,
– отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

23:36, 02 апреля

БПЛА в направлении Сум с северо-восточного направления.

23:27, 02 апреля

БПЛА в направлении Харькова с севера и юга.

22:52, 02 апреля

Несколько вражеских БПЛА на севере Харьковщины курс южный в направлении Харькова.

21:41, 02 апреля

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:58, 02 апреля

БПЛА на Харьков с севера.

20:48, 02 апреля

БПЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Полтава и Решетиловка курс юго-западный.

20:48, 02 апреля

БПЛА на Павлоград с востока.

20:29, 02 апреля

БПЛА на Харьковщине, курс на Харьков с юга.

19:49, 02 апреля

БПЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

19:43, 02 апреля

БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад.

 