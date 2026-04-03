Были ракетные удары, атаковали сотни БпЛА: для каких регионов существовала повышенная угроза
Вражеские войска снова атаковали украинские города ударными беспилотниками и ракетами различного типа. Днем 3 апреля в некоторых регионах Украины звучала воздушная тревога.
О движении вражеских воздушных целей и угрозе для областей Украины, информировали Воздушные силы ВСУ.
Где была угроза вражеского удара?
Харьковщина: БпЛА на Кривой Рог с севера. Полтавщина. БпЛА в направлении Лубен/Ромодана с севера. БпЛА на Сумы с севера. БпЛА на Полтавщину с севера. БпЛА по границе Черниговщины и Сумщины южным курсом. Харьковщина. БпЛА в направлении Балаклеи с востока. Днепропетровская область. БпЛА мимо Никополя курсом на север. Мэр Харькова Терехов сообщил о еще одном ударе по Шевченковскому району города. Последствия атаки уточняют. БпЛА на Харьков с востока. БпЛА с Черного моря – курсом на Одессу. В Харькове вражеский дрон ударил по Киевскому району, написал мэр Игорь Терехов. Отбой ракетной опасности. Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К. Отбой угрозы для Запорожья. Запорожье – ракетная опасность. Вражеские БпЛА восточнее Киева в районе села Барышевка. БпЛА в направлении Белгород-Днестровска с Черного моря. Ракета в направлении Коростеня. Ракета на Житомир. Ракета на Бердичев. Ракета на Винницу с запада. Ракета на Белую Церковь с юга. Ракеты из Черкасской области на востоке Винницкой области – курс западный Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении Киева с южного направления. Группы КР мимо Кропивницкого в направлении Звенигородского района Черкасской области. Возвращаются в направлении Киевской области. Группы БПЛА в секторе Обухов/Вишневое. Ракеты на Кировоградщине меняют курс в направлении Черкасской области. Ракета приближается к Кропивницкому. Ракета на Кривой Рог с севера. Ракеты мимо Каменского на Кировоградщину, вектор движения Кропивницкий. Скоростная цель на Кривой Рог с юга. Ракеты с Харьковщины зашли на Днепропетровщину, вектор движения Каменское. Еще ракета на востоке Харьковщины тем же курсом. БПЛА на Коростень (Житомирская область) с юго-востока. Вхождение крылатых ракет в воздушное пространство Украины. 2 группы КР через Изюмский район Харьковской области западным курсом. Ракета на востоке Харьковщины курсом на запад. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К. БПЛА на Киевщине, курсом на Киев с юга. БПЛА на Житомирщине, курс г. Житомир с юга. Группа БПЛА курсом на г. Белая Церковь с юго-востока. БПЛА на Житомирщине, курс на Бердичев БПЛА в Винницкой области мимо Калиновки курс на север. БПЛА курсом на Черкассы. БПЛА в Винницкой области, курс Немиров/Ильинцы. Группа БПЛА с Полтавщины на Кировоградщину. Группа БПЛА на Полтавщине курсом на Кременчуг. Враг атакует большим количеством целей, будьте осторожны, БПЛА на Виннитчине, курс Тростянец/Крыжополь. БПЛА на Киевщине курсом на Обухов. БПЛА в направлении г.Белая Церковь с запада. БПЛА на юге Сумщины, курс Полтавщина. БПЛА в Одесской области, курс Кривое Озеро БПЛА на Житомирщине, курс на Ружин БПЛА на Одесчине, курс северо-западный. БПЛА с Николаевщины курсом на Одесскую область. БПЛА с Киевщины курсом на Виннитчину (Погребище). БПЛА курсом на Киевщину с юга. БПЛА в направлении Николаевщины с юга. БПЛА с Кировоградщины курсом на Черкасскую область. БПЛА с Кировоградщины курсом на Киевщину. БПЛА на Кропивницкий. БПЛА с Николаевщины курсом на Кировоградщину. БПЛА из акватории Черного моря на Одессу. БПЛА с Сумщины на Полтавщину. Группа БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный. Группа БПЛА на Черниговщине, курс на Березну. Мониторы пишут, что в России взлетели 2 борта Ту-160 с аэродрома "Украинка". Количество бортов может расти. Если вылет боевой, на пусковых рубежах самолеты будут где-то в 8 часов. Группа БПЛА на Павлоград. БПЛА на город Запорожье с юга. Группа БПЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину. Отбой угрозы баллистики. Скоростная цель на Павлоград. Группа БПЛА на Харьковщине, курс на Балаклею. Во время баллистического обстрела взрывы также прозвучали в Днепропетровской и Запорожской областях. Скоростная цель на Запорожье. Скоростная цель на Днепропетровщине. Враг нанес три удара баллистическим оружием по Киевскому району Харькова, – мэр Терехов. Ракеты на Харьков! Слышны взрывы. Тревога в Киеве и ряде областей. Угроза применения баллистического вооружения! Позаботьтесь о безопасности. БпЛА с Кировоградщины в направлении Одесской области, курс южный. БпЛА с Полтавщины в направлении Черниговщины. БпЛА приближаются к Харькову с севера. БпЛА на Черкасщине в районе Тального, курс южный. Полтава – БпЛА с юга. Кривой Рог – БпЛА с востока. БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода с юга. БпЛА на Николаев с юга. БпЛА на западе Сумщины на Черниговщину. БПЛА южнее Днепра – вектором движения на Кривой Рог. Кривой Рог – БПЛА с юго-востока. Вражеский "Шахед" ударил по Салтовскому району. Детали уточняем, БПЛА в направлении Сум с северо-восточного направления. БПЛА в направлении Харькова с севера и юга. Несколько вражеских БПЛА на севере Харьковщины курс южный в направлении Харькова. Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! БПЛА на Харьков с севера. БПЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Полтава и Решетиловка курс юго-западный. БПЛА на Павлоград с востока. БПЛА на Харьковщине, курс на Харьков с юга. БПЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину. БПЛА на севере Черниговщины, курс на запад.
Дрон вбил по Харькову
– предупредил руководитель ЦПД.
– отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Харьковщина:
