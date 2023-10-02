Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что российские удары направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Враг запускает небольшое количество дронов, чтобы разведать позиции нашей ПВО.

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Направленные удары

По словам Игната, цель таких ударов может быть разной, но они однозначно не случайны.

Не надо думать, что это всего-навсего разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам, военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать в течение дня,

– сказал Игнат.

Он считает, что россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства противовоздушной обороны у нас есть и работают ли они.

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