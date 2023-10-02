Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что российские удары направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Враг запускает небольшое количество дронов, чтобы разведать позиции нашей ПВО.
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Направленные удары
По словам Игната, цель таких ударов может быть разной, но они однозначно не случайны.
Не надо думать, что это всего-навсего разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам, военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать в течение дня,
– сказал Игнат.
Он считает, что россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства противовоздушной обороны у нас есть и работают ли они.
Россия атаковала Юг дронами-камикадзе
- Россия ночью против 2 октября снова атаковала Юг Украины. Оккупанты применили в регионе дроновые ударные атаки и тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по Херсонской области.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в последние дни фиксируют – днем эта деятельность врага не так активна. В частности, в течение дня враг использовал два КАБа, а ночью – 18 КАБов.
- Она объяснила, что свои авиационные бомбы россияне снова направили на гражданскую инфраструктуру, жилые районы. По ее словам, Россия на этот раз в ночь на 2 октября нанесла не очень массированную атаку. В частности, по словам спикера, она, вероятнее всего, была направлена на разведку систем противовоздушной обороны.