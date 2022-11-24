В результате ракетной атаки весь город был обесточен. Но благодаря титаническому труду энергетиков уже вечером все объекты критической инфраструктуры заживили.
К теме Львов уже со светом, водой и теплом, но плановые отключения еще действуют, – Садовый
Сколько ракет сбила ПВО
По информации главы ОВА Максима Козицкого, во время вчерашней массированной ракетной атаки по Украине на Львовщину прилетели 5 вражеских ракет. Три из них Силы Воздушного командования "Запад" сбили.
Также Козицкий добавил, что в случае экстренных ситуаций объекты критической инфраструктуры области обеспечены дизель-генераторами. Кроме того, продолжают оборудовать все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Львовской области, дополнительными защитными экранами.
Какие последствия попадания
24 ноября во Львовской области по указанию "Укрэнерго" введены все типы аварийных и почасовых отключений. Такие отключения света ввели и в соседних областях – Закарпатской и Ивано-Франковской.
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Ракетный обстрел Львовщины 23 ноября: главное
- Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.
- Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.
- Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, во власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.
- Во Львове есть около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.