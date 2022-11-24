Внаслідок ракетної атаки все місто було знеструмлено. Та, завдяки титанічній праці енергетиків, вже ввечері усі об'єкти критичної інфраструктури заживили.

До теми Львів вже зі світлом, водою і теплом, але планові відключення ще діють, – Садовий

Скільки ракет збила ППО

За інформацією очільника ОВА Максима Козицького, під час вчорашньої масованої ракетної атаки по Україні на Львівщину прилетіли 5 ворожих ракет. Три з них Сили Повітряного командування "Захід" збили.

Також Козицький додав, що на випадок екстрених ситуацій об'єкти критичної інфраструктури області забезпечені дизель-генераторами. Крім того, продовжують обладнувати усі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Львівщини, додатковими захисними екранами.

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Ракетний обстріл Львівщини 23 листопада: головне

Близько 14:00 львів'яни повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Садовий розповів, що сьогодні львів'яни відчули серйозні проблеми, оскільки електропостачання фактично не було, а воду подавали за допомогою дизель-генераторів. Крім того, мер міста додав, що у Львові був зупинений громадський транспорт.

Проте ближче до вечора Андрій Садовий повідомив, що половина Львова вже з електроенергією, а водопостачання відновлено на 70%. І хоч частина будинків наразі забезпечена водою лише на перших поверхах, у владі повідомляють, що це тимчасово. Також наразі триває робота над відновленням теплопостачання.

У Львові є близько 6 тисяч укриттів, тисяча з них вже обладнана пічками, до того ж там є запаси дров та медикаментів. Також у Львові обладнані додаткові пункти обігріву.

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