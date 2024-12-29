Враг теперь пытается блокировать отдельные регионы Украины от электроснабжения. Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что страна-агрессор наносит удары и по Востоку, и по Западу Украины.

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Россия пыталась разделить энергетическую систему Востока и Запада Украины

Директор энергетических программ отметил, что Россия понимает, что она не способна уничтожить сразу всю энергетическую систему Украины. В течение полномасштабного вторжения страна-агрессор осуществила более 30 обстрелов украинской энергетики.

Однако Россия не достигла поставленной цели – погрузить нашу страну в тотальную тьму,

– отметил Омельченко.

Поэтому теперь Кремль хочет сделать это в отношении восточных и южных регионов Украины. Зная, что основная генерация расположена на Западе, а именно 3 атомные электростанции, оккупанты пытаются уничтожить тепловую и гидрогенерацию на Юге и Востоке.

Заметьте! Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко поделился информацией о том, что сейчас в Украине отсутствует доступ к 2 – 2,5 гигаватта мощностей. Сложная ситуация на Востоке, где россияне повредили ТЭЦ.

Кроме того, враг пытается разрушить системы передачи, которые поставляют электроэнергию импортом с Запада на Восток.

Цель россиян понятна – отделить энергетическую систему Востока и Запада, чтобы создать проблемы на Востоке с точки зрения энергообеспечения,

– подчеркнул он.

Напомним, что несколько дней назад Россия нанесла массированный удар по Украине. Часть Ивано-Франковской области и 500 тысяч абонентов в Харькове остались без электроснабжения. Было повреждено энергетическую инфраструктуру в Винницкой и Днепропетровской областях.