Ворог тепер намагається блокувати окремі регіони України від електропостачання. Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що країна-агресорка завдає ударів і по Сходу, і по Заходу України.

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Росія намагалася розділити енергетичну систему Сходу і Заходу України

Директор енергетичних програм зазначив, що Росія розуміє. що вона не здатна знищити одразу всю енергетичну систему України. Протягом повномасштабного вторгнення країна-агресорка здійснила понад 30 обстрілів української енергетики.

Однак Росія не досягла поставленої мети – занурити нашу країну в тотальну пітьму,

– зауважив Омельченко.

Тому тепер Кремль хоче зробити це щодо східних та південних регіонів України. Знаючи, що основна генерація розташована на Заході, а саме 3 атомні електростанції, окупанти намагаються знищити теплову та гідрогенерацію на Півдні та Сході.

Зауважте! Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поділився інформацією про те, що зараз в Україні відсутній доступ до 2 – 2,5 гігават потужностей. Складною ситуація є на Сході, де росіяни пошкодили ТЕЦ.

Крім того, ворог намагається зруйнувати системи передачі, які постачають електроенергію імпортом із Заходу на Схід.

Ціль росіян зрозуміла – відокремити енергетичну систему Сходу і Заходу, щоб створити проблеми на Сході з огляду енергозабезпечення,

– наголосив він.

Нагадаймо, що кілька днів тому Росія завдала масованого удару по Україні. Частина Івано-Франківської області та 500 тисяч абонентів у Харкова залишились без електропостачання. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Вінницькій та Дніпропетровській областях.